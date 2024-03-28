Добыча нефти в Иране выросла на 50 тыс. баррелей в сутки

БАКУ /Trend/ - Согласно недавнему отчету Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Иране выросла на 50 000 баррелей в сутки за первые два месяца 2024 года и достигла 3,2 млн. баррелей в сутки, передает Trend.

Отчет МЭА отмечает, что добыча нефти в Иране увеличилась на 20 000 баррелей в сутки в январе и на 30 000 баррелей в сутки в феврале.

В результате общая добыча стран-членов ОПЕК в феврале составила 26,91 млн. баррелей в сутки, что на 140 000 баррелей в сутки больше по сравнению с январем.

Иран, Ливия, Венесуэла и Саудовская Аравия были четырьмя членами ОПЕК, которые зафиксировали увеличение добычи в феврале.

В то время как в Конго, Кувейте и Нигерии произошло небольшое снижение добычи.