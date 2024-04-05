Иран и Пакистан достигли соглашения об обмене заключенными

БАКУ /Trend/ - Заместитель главы министерства юстиции Ирана по правам человека и международным делам Аскар Джалалян и министр юстиции и законодательства Пакистана Азам Назир Тарар достигли соглашения об обмене заключенными, передает Trend.

"На данный момент 60 иранцев отбывают наказание в пакистанских тюрьмах, и в связи с этим мы предлагаем создать условия для освобождения заключенных с обеих сторон", - заявил Джалалян во время встречи с министром юстиции Пакистана.

Замглавы Минюста Ирана добавил, что в тюрьмах исламской республики содержатся порядка 160 пакистанцев и что Тегеран готов освободить их в ближайшее время.

Пакистанский министр в свою очередь приветствовал предложение иранской стороны. Он подчеркнул, что МВД Пакистана предпримет шаги для освобождения иранцев, которые совершили незначительные преступления.