Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с британским коллегой

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян провели телефонный разговор, в котором обсудили последние события в регионе и двусторонние отношения между двумя странами, сообщили в МИД Ирана, передает Trend.

В министерстве сообщили, что стороны отметили определенный прогресс в отношениях между двумя странами, выразив при этом приверженность совершенствованию совместных усилий по расширению сотрудничества.

Говоря о недавней воздушной атаке на иранское консульство в Дамаске, Абдуллахиян отметил «неспособность Великобритании осудить это действие».

Отметим, что в результате удара израильских ВВС по муниципалитету Меззе в Дамаске 1 апреля погибли 13 человек, в том числе командующий Корпусом стражей иранской революции в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими.