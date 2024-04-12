Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с британским коллегой

Иран Материалы 12 апреля 2024 00:39 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с британским коллегой

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян провели телефонный разговор, в котором обсудили последние события в регионе и двусторонние отношения между двумя странами, сообщили в МИД Ирана, передает Trend.

В министерстве сообщили, что стороны отметили определенный прогресс в отношениях между двумя странами, выразив при этом приверженность совершенствованию совместных усилий по расширению сотрудничества.

Говоря о недавней воздушной атаке на иранское консульство в Дамаске, Абдуллахиян отметил «неспособность Великобритании осудить это действие».

Отметим, что в результате удара израильских ВВС по муниципалитету Меззе в Дамаске 1 апреля погибли 13 человек, в том числе командующий Корпусом стражей иранской революции в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости