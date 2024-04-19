Иранские системы ПВО сбили три беспилотника

БАКУ /Trend/ - Силы ПВО Ирана сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над Исфаханом.

Как передает Trend, об этом сообщает Иранское телевидение.

Сообщается, что беспилотники были замечены над Исфаханом около 03:00 по местному времени в пятницу. После этого заработали системы ПВО и "уничтожили их в небе".

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.