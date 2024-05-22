В Иране действует более девяноста нефтехимических предприятий

БАКУ /Trend/ - В Иране функционирует более 97 нефтехимических предприятий, сообщил глава Национальной нефтехимической компании (NPC) Мортеза Шахмирзаи, передает Trend со ссылкой на на иранские СМИ.

Он отметил рост нефтехимической промышленности страны, напомнив, что до Исламской революции 1979 года, в Иране существовало всего 6 нефтехимических комплексов.

Шахмирзаи подчеркнул, что в стране производится около 550 различных видов нефтехимической продукции, каждая из которых способствует развитию различных отраслей иранской промышленности.

Он прогнозирует, что производство нефтехимической продукции в Иране достигнет 100 миллионов метрических тонн к концу текущего календарного года - марту 2025 года.

Шахмирзаи также сообщил, что NPC планирует завершить 13 новых нефтехимических проектов к этому времени. По его словам, к концу 1403 года (текущего иранского календаря) планируется ввести в эксплуатацию 12 новых нефтехимических проектов.

Глава компании добавил, что завершение этих проектов окажет значительное влияние на рост производства и экономическое развитие страны.