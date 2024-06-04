Урожай пшеницы в Иране в текущем году составит 14,5 млн тонн

БАКУ /Trend/ - По оценкам министерства сельского хозяйства США (USDA), урожай пшеницы в Иране в текущем сельскохозяйственном году составит 14,5 млн тонн, что выше, чем в сезоне 2022/23, когда урожай был 14 млн тонн, передает Trend.

Согласно новому отчету USDA, мировой урожай пшеницы в этом сельскохозяйственном году увеличится на 11 млн тонн, достигнув 798 млн тонн.

Таким образом, Иран станет 11-м крупнейшим производителем пшеницы в мире с увеличением урожая на 500 тыс. тонн до 14,5 млн тонн в 2024 году.

В 2024 году, по оценкам USDA, крупнейшим производителем пшеницы в мире будет Китай с урожаем 140 млн тонн, за ним последует Европейский Союз с 132 млн тонн и Индия с 114 млн тонн. Россия, Канада, Пакистан, Австралия, Украина, Турция и Аргентина также войдут в число ведущих производителей пшеницы.