Россия, Китай и Иран призвали страны Запада восстановить ядерную сделку с Тегераном

БАКУ /Trend/ - Россия, Китай и Иран призвали западные страны восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) для дипломатического урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, приуроченном к шестому заседанию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

"Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация убеждены, что западным странам пора проявить политическую волю, остановить непрекращающийся цикл эскалации, который продолжается почти два года, и предпринять необходимые шаги для возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий. Это все еще возможно сделать", - говорится в документе.

По мнению авторов заявления, восстановление СВПД позволило бы решить "подавляющее большинство вопросов" об иранской ядерной программе, предоставив инспекторам МАГАТЭ широкие возможности для мониторинга.