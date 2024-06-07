Иран стал четвертым производителем линейных ускорителей в мире

БАКУ /Trend/ - Иранская высокотехнологичная компания разработала линейный ускоритель (LINAC) для лечения рака, включив Иран в число четырех стран, обладающих этой передовой технологией, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

"Линейные ускорители, используемые в лечении рака, помогают в терапии за счет производства излучения и облучения опухоли," - заявил менеджер по продажам иранской компании Мехди Элиасио создании LINAC их специалистами.

Он отметил, что до этого такие устройства производили только США, Великобритания и Германия, и теперь Иран стал четвертым производителем в мире.

Элиаси также сообщил, что компания вела переговоры по экспорту линейных ускорителей с Сирией, Африкой и Ираком, и подписала контракт с Угандой на сумму 20 миллионов долларов.