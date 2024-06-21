Отмечен рост ВВП Ирана за год

БАКУ /Trend/ - Экономический рост Ирана в прошлом иранском календарном году (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) составил 4,5 процента с учетом нефти и 3,6 процента без учета нефти, свидетельствуют данные Департамента экономической отчетности Центрального банка Ирана (CBI), передает Trend.

Согласно предварительным данным Департамента, валовой внутренний продукт (ВВП) в базовой цене (фиксированные цены 2016 года) в третьем квартале прошлого иранского календарного года увеличился на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Также в отчете указано, что экономический рост страны без учета нефти за указанный период составил 3,9%.

Экономический рост на 4,5% в прошлом иранском календарном году свидетельствует о продолжении положительной тенденции в экономической активности страны.