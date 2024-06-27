Пакистан рассматривает создание судоходной линии с Ираном

БАКУ /Trend/ - Официальное информационное агентство Пакистана сообщило, что правительство Исламабада рассматривает возможность запуска судоходной линии с Ираном для облегчения паломнических поездок пакистанцев к юго-западному соседу, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в агентстве ссылались на слова министра морских дел Кайсера Ахмеда Шейха, который отметил, что правительство Пакистана рассматривает планы по запуску судоходных линий как с Ираном, так и с Оманом.

Министр подчеркнул, что судоходная линия с Ираном является частью усилий по облегчению поездок пакистанских паломников в эту страну. Дополнительные детали пока не раскрываются.

Сообщается, что впервые этот план был предложен Пакистаном в 2014 году, когда тогдашнее правительство решило наладить судоходное сообщение с иранскими портами Чабахар и Бандар-Аббас для облегчения поездок пакистанских паломников и решения проблем безопасности, с которыми они сталкиваются.

Ежегодно около 120 000 пакистанских граждан, включая паломников, пересекают границу с Ираном через переходы Мирджаве и Римдан.