Запущен механизм расчета в национальных валютах между Ираном и Россией

Запущен механизм клиринга и расчета в национальных валютах между Ираном и Россией. Об этом, как передает Trend, сообщил в интервью ИРНА председатель ирано-российского делового совета Владимир Обыденов в субботу, передает

Он назвал механизм клиринга и расчета в национальных валютах новой инициативой по укреплению торговли между двумя странами. "Иранский покупатель путем данного механизма может заплатить за русский товар в национальной валюте (риал), так и российский покупатель может заплатить в рублях", - заявил Обыденов.

По его словам, объем товарооборота таким способом до сих пор составил более 10 млн долларов.

Российский чиновник назвал очень важным этот механизм расчета в условиях санкций США против Ирана и России.

Указав на положительные темпы роста торговых отношений между Ираном и Россией в текущем году, Обыденов подчеркнул, что впервые объем экспорта Ирана в Россию превысил 1 млрд долларов.

"Объем товарооборота между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2019 годом, достиг 2,5 млрд долларов, несмотря на проблемы из-за санкций, отключение иранских банков от SWIFT и пандемии Covid-19", - добавил он.

Российский чиновник заявил, что Центр международной торговли Ирана и России был создан на основе решения Совместной экономической комиссии, ирано-российского делового совета и Торгово-промышленной палаты двух стран, чтобы обеспечить безопасность торговли между бизнесменами двух стран.