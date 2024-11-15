Экспорт ненефтяных продуктов через иранскую таможню Сахлан увеличился

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) экспорт ненефтяной продукции через таможню Сахлан, действующую в особой экономической зоне Сахлан провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ директор Таможенного управления Сахлана Тохид Азербод.

По его словам, за 7 месяцев через таможню Сахлан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 178 миллионов долларов.

Директор Таможенного управления добавил, что за 7 месяцев через эту таможню было импортировано продукции на сумму 587 миллионов долларов. Импорт продукции вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель таможни отметил, что за 7 месяцев через таможню Сахлан в страну было импортировано 61,6 тыс. тонн необходимой продукции.

Отметим, что иранская таможня Сахлан расположена недалеко от международной транзитной магистрали Иран-Турция.

Добавим, что за 7 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 88,7 млн тонн на сумму 32,5 млрд долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15% в стоимостном выражении и на 11,4% в весовом.

Отметим, что импорт иранской ненефтяной продукции за 7 месяцев составил 21,7 млн тонн на сумму 40,5 млрд долларов.