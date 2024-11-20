Экспорт Ираном ненефтяных продуктов в Ирак через таможню Парвизхан увеличился

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) экспорт ненефтяных продуктов в Ирак через таможню Парвизхан провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, вырос на 22 процента в стоимостном выражении и на 5 процентов в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года).

Как передает Trend, об этом сообщил местным медиа генеральный директор Таможенного управления Парвизхан в Иране Реза Горбани.

По его словам, за 7 месяцев через иранскую таможню Парвизхан в Ирак было экспортировано 1,59 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму 686 миллион долларов.

Горбани добавил, что в основном экспортировались фрукты и овощи, молоко и молочные продукты, мучные изделия, резиновые материалы, строительные материалы и другие товары.

Представитель таможни добавил, что за 7 месяцев через таможню Парвизхан было перевезено 3,32 миллиона тонн продукции. Транзит вырос на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что за 7 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 88,7 миллиона тонн на сумму 32,5 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15 процентов в стоимостном выражении и на 11,4 процента в весовом.

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