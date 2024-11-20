Соединение электросетей Ирана и России через Азербайджан еще больше укрепит сотрудничество - министр

БАКУ /Trend/ - Соединение электрических сетей Ирана и России через Азербайджан еще больше укрепит связи и сотрудничество.

Об этом заявил 19 ноября в Тегеране министр энергетики Ирана Аббас Алиабади после встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, сообщает Trend.

По его словам, на протяжении многих лет выдвигались предложения по подключению и синхронизации электросети. Иран и Россия имеют большую электросеть. Соединение электрических сетей этих двух стран может создать большую электрическую сеть в регионе, чтобы другие страны также могли извлечь из этого выгоду.

Алиабади отметил, что сегодня с российским коллегой были проведены подробные обсуждения в направлении соединения электросетей двух стран. Российская сторона заявила о готовности к необходимому сотрудничеству в этой сфере.

Министр энергетики России Сергей Цивилев отметил, что Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Ираном, отметив, что у сторон есть большое количество совместных проектов.

Отметим, что между Ираном, Азербайджаном и Россией ведется работа над проектом создания энергетического коридора Север-Юг. Цель состоит в том, чтобы электрические сети трех стран были синхронизированы. Необходимые проектные работы по данному проекту выполнила иранская компания "Monenko".

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