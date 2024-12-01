Иран заинтересован в развитии ненефтяного торгового оборота с Катаром

БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован в увеличении ненефтяного торгового оборота с Катаром до 1 миллиарда долларов в год.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана и председатель Организации развития торговли Мохаммед Али Дехган Дейнави на встрече в видеоформате с заместителем министра промышленности и торговли Катара Салехом аль-Халифи.

По его словам, экономические отношения Тегерана и Дохи до сих пор не достигли приемлемого уровня, несмотря на усилия двух стран. Продукция, экспортируемая Ираном в Катар, - это, в основном, фрукты и продукты питания. Но не стоит ожидать, что годовой объем торговли между двумя странами достигнет 1 миллиарда долларов за счет экспорта этих продуктов.

"Настало время для практических шагов по развитию торговли между Ираном и Катаром. Исходя из этого, проблемы, стоящие перед торговлей, должны быть решены. В настоящее время небольшие проблемы в торговом процессе создали большие препятствия. Объемы торговли могут быть увеличены за счет упрощения процесса выдачи виз иранским бизнесменам и облегчения проверок в Катаре", - отметил он.

Иранский заместитель министра сказал, что препятствия для развития торговли с Катаром известны, и можно надеяться на увеличение торговли путем корректировки деловой программы.

На встрече в видеоформате заместитель министра промышленности и торговли Катара Салех аль-Халифи также отметил, что жесткие правила катарской таможни применяются к импортируемой продукции из всех стран. Будут предприняты усилия для ускорения процесса пропуска иранской продукции через порты Катара и выдачи виз иранским бизнесменам. Есть надежда, что в ближайшем будущем торговля двух стран приблизится к указанной цифре.

Отметим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) ненефтяной товарооборот между Ираном и Катаром составил 315 тысяч тонн на сумму 174 миллиона долларов. Иран экспортировал в Катар 281 тысячу тонн ненефтяных продуктов на сумму 76,8 миллиона долларов и импортировал из Катара 33,6 тысячи тонн продукции на сумму 97,3 миллиона долларов.

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