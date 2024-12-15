Названа продукция, импортируемая в иранскую провинцию Бушер

БАКУ /Trend/ - В течение 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) в провинцию Бушер на юге Ирана импортировались насосы, бананы, различные виды тканей, автомобильные запчасти, различное оборудование и запасные части, электродвигатели, чай и многое другое.

Об этом сказал журналистам представитель таможни иранской провинции Бушер Али Сулеймани, сообщает Trend.

По его словам, за 8 месяцев было импортировано 527 тысяч тонн продукции на сумму 1,7 млрд долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.) вырос на 20% в стоимостном выражении и на 28% в весовом.

Сулеймани отметил, что продукция в основном импортируется из Китая, ОАЭ, Филиппин, Индии, Шри-Ланки, Японии, Южной Кореи, Таиланда и Великобритании.

Добавим, что за 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) импорт ненефтяных продуктов Ираном составил 24,5 млн тонн на сумму 45,1 млрд долларов. За 8 месяцев импорт Ираном ненефтяных продуктов вырос на 6,9% в стоимостном выражении и снизился на 1,73% в весовом отношении по сравнению с прошлым годом (21 марта-21 ноября 2023 г.).