БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (21 марта - 20 ноября 2024 г.) импорт Ираном продукции из Таджикистана увеличился на 18,8% в стоимостном выражении и на 32,2% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

По данным статистики, импорт Ираном продукции из Таджикистана за 8 месяцев составил 20,9 тыс. тонн на сумму 48,5 млн долларов.

Импорт Ираном продукции из Таджикистана за последние 8 месяцев прошлого года составил 15,8 тыс. тонн на сумму 40,8 млн долларов.

За 8 месяцев Иран импортировал из Таджикистана хлопок, шелковую ткань, различное оборудование и так далее.

По статистике, товарооборот между Ираном и Таджикистаном за 8 месяцев составил 320 тысяч тонн на сумму 229 миллионов долларов.

Добавим, что за 8 месяцев текущего иранского года (20 марта - 20 ноября 2024 г.) импорт Ираном ненефтяных продуктов составил 24,5 млн тонн на сумму 45,1 млрд долларов. За 8 месяцев импорт Ираном ненефтяных продуктов увеличился на 6,9% в стоимостном выражении и снизился на 1,73% в весовом отношении по сравнению с прошлым годом (21 марта - 21 ноября 2023 г.).

Следует отметить, что при импорте продукции Иран в основном делает упор на импорт необходимых товаров, в которых нуждается страна, и налагает определенные ограничения на импорт в страну продукции, производимой в стране.