Продажи движимого государственного имущества в Иране возросли

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) стоимость движимого государственного имущества, проданного в Иране, выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ председатель Организации по продаже государственного имущества Абдулмаджид Эджтехади.

По его словам, за 8 месяцев в стране было продано движимого государственного имущества на сумму 71 триллион риалов (около 133 миллионов долларов).

Эджтехади отметил, что с августа 2024 года в стране было продано движимое имущество на сумму 50 триллионов риалов (около 93,7 миллиона долларов).

По его словам, за прошедшие 3 года в стране Организацией по продаже государственного имущества было определено состояние движимого имущества на сумму 1,1 квадриллиона риалов (около 2,06 миллиарда долларов).

Отметим, что данная организация функционирует при министерстве экономики и финансов Ирана. До Исламской революции в Иране (1979) функции этой организации выполнялись иранской таможней.