БАКУ /Trend/ - В ближайшее время состоится заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Таджикистана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан 16 января на совместной пресс-конференции с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

По его словам, на этом заседании будут проведены обширные и подробные обсуждения по развитию экономики.

Президент Ирана отметил, что между Ираном и Таджикистаном были обсуждены многие региональные вопросы, включая ситуацию в Афганистане.

"Афганистан является важной соседней страной. Сохранение в ней стабильности и безопасности имеет большое значение",- добавил Пезешкиан.

Отметим, что президент Ирана 15 января прибыл с двухдневным визитом в Таджикистан. В рамках визита президента Ирана сопровождает делегация высокопоставленных чиновников. Сегодня между Ираном и Таджикистаном подписаны 22 документа и 1 меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

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