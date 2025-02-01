Ненефтяной экспорт Ирана в Казахстан увеличился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в Казахстан увеличился на 38,5 процента в стоимостном выражении и на 2 процента в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

По данным статистики, за последние 9 месяцев Иран экспортировал в Казахстан 360 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму около 203 миллионов долларов США.

За аналогичный период прошлого года ненефтяной экспорт Ирана в Казахстан составил 353 тысячи тонн на сумму 146 миллионов долларов США.

Иран экспортировал в Казахстан, в основном, сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, табачные изделия, нефтехимическую продукцию и прочее.

Товарооборот Ирана с Казахстаном за первые 9 месяцев составил около 470 тысяч тонн на сумму 244 миллиона долларов.

Добавим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 116 миллионов тонн на сумму 43,1 миллиарда долларов. За 9 месяцев экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 18 процентов в стоимостном выражении и на 13,8 процента в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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