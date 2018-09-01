Иран планирует поставлять в Сирию истребители и ПВО собственного производства

Иран намерен снабдить сирийскую армию истребителями и системами ПВО собственного производства. Об этом сообщил в субботу новостной портал Al-Masdar со ссылкой на источник в Дамаске, передает ТАСС.

По имеющейся информации, речь идет о новейшем истребителе "Коусар" и зенитном ракетном комплексе "Бавар-373", который, согласно утверждению Тегерана, является аналогом российского ЗРК С-300. Даты предполагаемых поставок и их объемы не уточняются.

Официального комментария из Тегерана или Дамаска пока не поступало.

На минувшей неделе министр обороны Ирана Амир Хатами посетил с официальным визитом Дамаск, где провел переговоры со своим сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом и был принят президентом Башаром Асадом. В рамках визита главы оборонных ведомств двух стран подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества.

Истребитель "Коусар" впервые продемонстрировали 21 августа 2018 года. Как сообщало агентство Tasnim, "Коусар" относится к четвертому поколению реактивных военных самолетов и оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром. Это первый самолет, полностью разработанный и произведенный на территории Ирана.

Комплекс "Бавар-373" также полностью изготовлен в Иране, впервые был представлен 21 августа 2016 года. Как ожидается, он будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

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