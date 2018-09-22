Сепаратистская группировка открыла огонь по военному параду в Иране, десять убитых (ОБНОВЛЯЕТСЯ) (ФОТО)

22 сентября 2018 12:47 (UTC+04:00)

12:47 (GMT+4) Ответственность за стрельбу в иранском Ахвазе, повлекшей смерть по меньшей мере десяти человек, взяла на себя сепаратистская группировка "Аль-Ахвазия".

12:16 (GMT+4) Десять человек, включая журналиста, были убиты в результате стрельбы, открытой по военному параду в иранском городе Ахваз, сообщил заместитель губернатора провинции Хузестан иранскому информагентству Tasnim.

11:40 (GMT+4) По сообщениям иранских СМИ, число раненных выросло до 21 человека.

11:29 (GMT+4) По меньшей мере, восемь солдат КСИР убито в городе Ахваз в Иране в результате стрельбы, которую неизвестные в военной форме открыли по военному параду.

Семь человек, включая женщину и ребёнка, получили ранения во время стрельбы, передаёт информагентство Tasnim.

По предварительным сведениям, двое из четверых нападавших были убиты.

Неизвестные открыли огонь из парка, находившегося возле места проведения парада.

Государственные СМИ назвали нападавших "такфиристами-террористами" - термин, используемый в Иране для обозначения представителей экстремистских групп.

Иранские ВС проводят военные парады по всей стране по случаю "Недели святой обороны" - серии мероприятий по увековечению победы ИРИ в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

10:16 (GMT+4) Согласно информации, один из стрелков был убит. Остальные пока на свободе. Пострадавших в результате перестрелки доставляют в госпитали.

Иранские ВС проводят военные парады по всей стране по случаю "Недели святой обороны" - серии мероприятий по увековечению победы ИРИ в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

10:00 (GMT+4) Неизвестные вооружённые люди открыли огонь по военному конвою во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана, передаёт иранское новостное агентство Fars.

Неизвестные открыли огонь из парка, находившегося возле места проведения парада. В результате стрельбы несколько иранских солдат были убиты и получили ранения. Среди убитых есть и гражданские лица.

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