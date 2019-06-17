В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ

Разведка Ирана раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем ЦРУ, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Какое-то время назад одна из самых изощренных сетей ЦРУ, которая была задействована для кибершпионажа и составляла важную часть оперативного потенциала ЦРУ в странах-целях США, была раскрыта разведкой, и ей был нанесен удар", - цитирует Шамхани государственное телевидение.

По его словам, Иран поделился необходимой информацией об этом с другими странами-партнерами, где действовала сеть ЦРУ, что привело к "идентификации, задержанию и наказанию ряда шпионов в различных странах".

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