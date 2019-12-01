Глава парламента Ирана Лариджани не хочет выдвигаться на пост спикера

1 декабря 2019 13:20 (UTC+04:00)

Председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что не будет снова баллотироваться на пост спикера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лариджани занимает пост спикера иранского парламента с 2008 года. Последний раз он был переизбран на этот пост 26 мая 2019 года, заручившись поддержкой 155 из 274 депутатов. Спикер иранского парламента избирается сроком на один год, как правило, это происходит в мае.

"У меня нет планов баллотироваться на пост председателя парламента … 12 лет - это достаточный срок для пребывания (во главе парламента – ред.), это решение я принял не только что, я долго думал об этом", - заявил Лариджани в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Press TV.

Он также добавил, что его отказ от председательства не окажет влияния на деятельность парламента, так как здесь есть и другие депутаты, которые смогут "справиться с этим и занять этот пост".

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