Иордания призвала не допустить эскалации в регионе после убийства иранского физика
Иордания осудила убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, предупредив об угрозе обострения обстановки на Ближнем Востоке. В заявлении официального представителя МИД королевства Дайфуллы аль-Фаиза, переданном в воскресенье информационным агентством Петра, подчеркивается "важность сохранения стабильности и безопасности в регионе", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Правительство Иордании призывает к консолидации усилий всех сторон с целью не допустить дальнейшей эскалации и добиться снижения напряженности", - указывается в документе.
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