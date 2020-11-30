Иордания призвала не допустить эскалации в регионе после убийства иранского физика

Иордания осудила убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, предупредив об угрозе обострения обстановки на Ближнем Востоке. В заявлении официального представителя МИД королевства Дайфуллы аль-Фаиза, переданном в воскресенье информационным агентством Петра, подчеркивается "важность сохранения стабильности и безопасности в регионе", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Иордании призывает к консолидации усилий всех сторон с целью не допустить дальнейшей эскалации и добиться снижения напряженности", - указывается в документе.