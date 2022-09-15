Иран для вступления в ШОС должен верифицировать 40 документов организации

Иран для получения статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после подписания меморандума об обязательствах должен верифицировать 40 нормативных документов этой организации. Об этом в четверг сообщил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно Хартии ШОС и другим ее нормативным документам, страна-кандидат на членство в организации должна разделять цели и задачи ШОС, не предпринимать враждебных действий против других государств-членов. Коме того, страна должна территориально находиться на Евразийском континенте, и в отношении нее не должны быть наложены санкции СБ ООН", - рассказал Нуримбетов журналистам. По его словам, Иран отвечает всем этим требованиям, поэтому было принято решение о начале процедуры приема этой страны в организацию.

Как стало известно, на полях саммита ШОС в Самарканде был подписан Меморандум об обязательствах Ирана при присоединении этой страны к Хартии ШОС. "Всего Иран должен ратифицировать более 40 документов организации, после этого стране будет предоставлен статус полноправного члена", - уточнил Нуримбетов. Он напомнил, что Индия и Пакистан стали полноправным членами организации через год после подписания меморандумов об обязательствах. По его мнению, Ирану также может понадобиться около года, чтобы выполнить все требования. В таком случае страна может быть принята в ШОС в 2023 году - на очередного саммите Организации, который пройдет в Индии.