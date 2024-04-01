США собирают информацию об инциденте с иранским консульством в Дамаске - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США собирают информацию об инциденте с иранским консульством в Дамаске.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы ведем переговоры с партнерами в регионе, собираем дополнительную информацию, но на данный момент у нас нет подтверждения ни по цели, ни по ответственной стороне. Мне больше нечего сказать", - сказал он.

Миллер отказался комментировать, может ли этот инцидент повлиять на переговоры о заложниках.

«Пока мы не собрали информацию о том, что именно произошло, я не хочу говорить об этом конкретно, но, конечно, нас всегда беспокоит все, что может привести к эскалации или вызвать рост напряженности в регионе. Одной из целей администрации США с 7 октября было недопущение распространения конфликта, признавая, что Израиль имеет право защищать себя от противников, которые поклялись его уничтожить», — добавил Миллер.

Отметим, что сегодня около 17:00 по местному времени в результате ракетного удара израильских ВВС по району Меззе на западе сирийской столицы Дамаска, где расположены посольство и консульство Ирана, погибли, по меньшей мере, 7 человек. Консульство Ирана полностью разрушено в результате удара. Погибли высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командующий корпусом в Сирии и Ливане Мохаммед Реза Захеди и его заместитель Мухаммад Хаджи Рахими.