Число жертв коронавируса в Иране превысило 1,5 тыс.
БАКУ /Trend/ - Число жертв нового типа коронавируса (COVID-19) в Иране достигло 1556 человек. Об этом, как передает Trend, сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур
По его словам, за минувшие сутки коронавирусом в Иране заразились 966 человек, скончались 123 человека.
Как отметил Джаханпур, общее число зараженных в стране составляет 20 610 человек. До сих пор выздоровели 7635 человек.
(Автор: Эльнур Багышов)
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