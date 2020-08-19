В Иране бесплатно обучается 0,5 млн. иностранных беженцев

Иностранные школьники имеют одинаковую с иранскими школьниками возможность получить бесплатное образование. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр образования Ирана Мохсен Хаджи Мирзаи, отметив, что в настоящее время в иранских школах обучается 0,5 млн. иностранных беженцев.

По его словам, после приказа Верховного Лидера Исламской Революции Айатоллы Али Хаменеи в 2013 году все иностранцы, даже нелегальные беженцы получили возможность на бесплатное образование в иранских школах.

"В настоящее время количество иностранных школьников в Иране составляет 560 тыс., большинство из которых являются гражданами Афганистана", сказал министр.

Напомним, что по приказу верховного лидера Исламской Революции Айатоллы Али Хаменеи ни один школьник-беженец не должен лишиться возможности получить образование. При этом с начала учебного года 2017-18 большое количество детей нелегальных беженцев получили возможность на обучение вместе с другими иранскими школьниками.