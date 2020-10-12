В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 504 281 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 409 121 случай выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 28 816 человек.

Напомним, что более 37 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 1 млн. из которых умерли.