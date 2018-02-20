В Баку пройдет VII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля

БАКУ /Trend Life/ - VII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля пройдет в столице Азербайджана 4-8 июня 2018 года, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Конкурс пройдет в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

К конкурсу допускаются участники в возрасте от 18 до 35 лет включительно. В нем могут принять участие оперные певцы, выпускники, студенты средних и высших музыкальных учебных заведений.

Заявки принимаются до 1 мая 2018 года.

Премии конкурса: Гран-при - 10 000 долларов, I премия - 7 500 долларов, II премия - 5 000 долларов, III премия - 3 000 долларов. Специальные призы - "Лучшему тенору", "За лучшее исполнение произведений азербайджанских композиторов из репертуара Бюльбюля", а также три денежные премии концертмейстерам за лучший аккомпанемент на конкурсе.

Председатель жюри - народный артист России Сергей Лейферкус (Россия), члены жюри - народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли (Азербайджан), народный артист Грузии, профессор Теймураз Гугушвили (Грузия), заслуженный деятель искусств России, руководитель молодёжной программы Большого театра, профессор Дмитрий Вдовин (Россия), народная артистка СССР, профессор Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского Мария Стефюк (Украина), народный артист Республики Башкортостан, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков (Россия).

Почетные гости: кастинг-директор и руководитель Международной оперной студии Staatsoper Berlin Борис Анифантакис, кастинг-директор Международной оперной студии Opernhaus Zurich Бренда Харлей, координатор Молодёжной программы Варшавской национальной оперы, директор конкурса им. С. Монюшко Бьята Клатка, кастинг-консультант Bayerische Staatsoper Munich и фестиваля Glyndebourne Пэл Кристиан Му.

Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля.

Напомним, что Первый Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля собрал в 1997 году молодых певцов из 10 стран.

(Автор: Джани Бабаева)

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