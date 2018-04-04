Микки Маус повторит свои приключения в Баку (ВИДЕО)

4 апреля 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - После прошедшей с аншлагом 24 и 25 марта на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку премьеры музыкального интерактивного шоу для всей семьи "Приключения Микки Мауса и его друзей" организаторы показа решили повторить его еще раз - 27 мая, сообщает Trend Life.

Это решение было принято в связи с многочисленными просьбами зрителей, которые не смогли попасть на премьерные спектакли.

Представление поведает зрителям о триумфе дружбы, мечтах, отваге и верности, друзьях, которым не страшны любые препятствия. В этой волшебной истории каждый найдет то, что его обрадует, научит, рассмешит и удивит. Необычайной красоты действие развернется перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками представления, а сам Микки Маус выступит героем совершенно новой истории.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, красочные костюмы и, конечно, счастливый финал!

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

Представляем читателям Trend Life видеоролик с премьерного показа.

(Автор: Джани Бабаева)

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