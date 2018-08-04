"Прощай, Смидт": новые роли азербайджанских актеров

БАКУ /Trend Life/ - На студии "Mozalan" по заказу министерства культуры Азербайджана приступили к съемкам нового художественного фильма под названием "Əlvida, Smidt" ("Прощай, Смидт"), сообщили Trend Life на студии.

По словам режиссера фильма Али-Саттара Гулиева, новая кинолента посвящена 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан.

Кинопроизведение рассказывает о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Смидте, который находит здесь свое счастье и любовь. События фильма, который снимается в жанре трагикомедии, происходят в Гейгеле (ранее - Еленендорф).

Кинокартина отражает темы дружбы, любви к родине, мультикультурализма.

Премьера фильма состоится 2019 году.

Оператор-постановщик картины – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, автор сценария - Рустам Бабазаде, художник-постановщик – Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев.

Планируется, что одну из ролей исполнит народный артист Расим Балаев. Исполнителями главных ролей являются заслуженный артист Расим Джафар, актер Азер Айдемир, актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Мариам Кития. В кинокартине также заняты народные артисты Гурбан Исмаилов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Земфира Садыгова.

(Автор: Джани Бабаева)

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