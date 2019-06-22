Азербайджанские танцоры покажут мастерство в Уреки и Батуми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Танцевальный коллектив «Qarabağ» (Карабах) из Агджабеди и воспитанники Детской музыкальной школы № 15 имени Рауфа Гаджиева представят Азербайджан в Грузии. Визит организован при поддержке Союза молодежи Азербайджана и Ассоциации Танца Азербайджана, сообщил Trend Life член правления СМА и президент АТА Азиз Азизов.

«Мы традиционно принимаем участие в международных проектах, добиваемся успехов, и верим, что наши талантливые коллективы вновь вернуться домой с победой. Хотелось бы пожелать удачи руководителям и их подопечным. Победа – это лучшая награда за труд! Мы продолжим развивать танцевальное искусство в нашей стране, создавать здоровую конкуренцию для раскрытия и развития таланта молодежи», – отметил Азиз Азизов.

Коллективы примут участие в международном фестивале «Золотая звезда - 2019» в Уреки 1 июля и конкурсной программе «Золотая звезда – 2019» в Батуми 3 июля.

(Автор: Вугар Иманов)

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