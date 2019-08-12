Мир мугама: выступления известных ханенде покорили публику (ФОТО)

12 августа 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральном доме культуры Бинагадинского района Баку представлена концертная программа в рамках проекта "Muğam dünyasına səyahət" ("Путешествие в мир мугама"), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мероприятие прошло при организации Международного центра мугама и при поддержке Главного Управления культуры города Баку.

Выступая на вечере, директор Центрального дома культуры Бинагадинского района Шахин Самедов рассказал о проекте "Путешествие в мир мугама", отметив, что концертная программа вызвала большой интерес у слушателей.

В ходе вечера своими выступлениями публику покорили ханенде Алмаханым Ахмедли, Айшан Мехтиева и Вилад Абдуллаев, которые выступили в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар) и Джейхуна Мурадова (кяманча). В исполнении ханенде прозвучали теснифы Сегах, Махур, Шур, Байаты-шираз. Публика встречала каждое выступление ханенде бурными аплодисментами.

Отметим, что проект "Путешествие в мир мугама" стартовал в июле и продолжится до конца текущего года.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

(Автор: Джани Бабаева)

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