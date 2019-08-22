Азербайджанский гранат попал в райский сад Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работа азербайджанского мастера по гобеленам и килиму Семени Шахсувар Гасымзаде “Nar” (Гранат) вызвала большой интерес на выставке "Сады Эдема" (Райский сад в Библии), которая был представлена в древнем австрийском замке Шлосс Нойхаус, расположенным на берегу реки Дунай, сообщает Trend Life.

Для участия в международном проекте, организованным Европейским текстильным советом (ETN), было подано более 450 работ и лишь около 70 из них были выбраны компетентным жюри для экспозиции.

Об этой работе и истории азербайджанского декоративно-прикладного искусства Семени Шахсувар Гасымовзаде рассказала во время последующего выступления на XIX Международной конференции ETN в Хаслахе (Австрия).

Отметим, что на протяжении около 30 лет мастерица создает гобелены и килимы – настоящие произведения искусства, картины, созданные с помощью нитей, переплетенных в невероятные узоры, орнаменты, композиции и сюжеты. Каждая ее работа обладает своим собственным, исключительным настроением, в каждой из них есть душа. Большинство произведений художницы отражают древнюю культуру, историю Азербайджана – это композиции, посвященные Гобустану, древней части Баку Ичери шехер, Апшерону, селу Хыналыг и гранату, который издавна является символом Азербайджана.

"Гранат является символом Азербайджана, символизирует плодородие и богатство. Это объясняется тем, что гранатовые деревья увешаны плодами круглый год. Азербайджан - единственная страна в мире, где произрастают все сорта граната и называют королём фруктов. А в дни сбора граната в стране ежегодно проходит фестиваль, известный также как «Праздник граната». В Азербайджане о гранате также сочиняют стихи, слагают песни, пишут книги, с древности его считают райским плодом. Орнаменты граната занимают важное место в нашем древнем декоративно-прикладном искусстве, ковроткачестве и культуре. Этот плод используют в приготовлении множества блюд национальной кухни. Своей работой “Nar” я хотела показать красоту этого удивительного плода, нашей природы, таинство человеческой гармонии", - сказала Trend Life Семени Шахсувар Гасымова.

(Автор: Вугар Иманов)

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