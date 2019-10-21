Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)

21 октября 2019 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Произведения азербайджанских художников были представлены в павильоне заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой ASMAR Art на международной выставке искусств Art Shopping в галерее Carrousel du Louvre музейного комплекса Лувр в Париже (Франция). Об этом Trend Life сообщила Асмер Нариманбекова.

В павильоне ASMAR Art представили свои произведения азербайджанские художники Асмер Нариманбекова, Егяна Асадова, Сахиб Асадлы, а также члены детской арт-студии и образовательного центра Clouds by Muna. Наряду с работами азербайджанских художников в павильоне ASMAR Art были представлены произведения автора из Турции Музаффер Генчер, художников из Грузии - Лелы Таблиашвили, Инги Габашвили, Мананы Сухиташвили, Руски Звиададзе, Эки Эгадзе, из Италии Анны Касей и автора из Литвы Симонаса Гельминаускиса.

Произведения вызвали большой интерес у посетителей выставки Art Shopping. Гости с интересом рассматривали каждую работу, подчеркивая, что авторы большое значение придают балансу цвета и композиции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
  • Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
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