Ильхам Намиг Камал отмечен наградой ТЮРКСОЙ

30 октября 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, актер Государственного академического музыкального театра Ильхам Намиг Камал удостоен награды Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщили Trend Life в театре.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов вручил актеру награду.

Награда ТЮРКСОЙ вручена Ильхаму Намигу Камалу за заслуги в области культуры и искусства, а также по случаю 70-летнего юбилея.

Отметим, что Ильхам Намиг Камал является одним из известных и любимых азербайджанской публикой актеров. Театральная общественность знает его как талантливого актера, и с большим интересом следит за его творчеством. За годы деятельности актер создал галерею запоминающихся образов как в театре, так и кино. Ильхам Намиг Камал - профессор Государственного университета культуры и искусств. Он создал и был руководителем театра миниатюры "Ильхам". В качестве актера и режиссера работает в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре.

9 января 2019 года народному артисту Азербайджана Ильхаму Намигу Камалу исполнилось 70 лет. Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоялось на сцене Государственного академического музыкального театра 12 июня.

(Автор: Джани Бабаева)

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