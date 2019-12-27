Земное и небесное в Баку (ФОТО)

27 декабря 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось торжественное награждение победителей конкурса детского творчества "Земное и небесное", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Конкурс ежегодно организуется представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Азербайджанcкой епархией Русской православной церкви.

Настоятель храма святого Архангела Михаила протоиерей Мефодий Эфендиев вручил дипломы, грамоты и памятные подарки победителям конкурса в номинациях "Сочинение" и "Рисунок".

Лучшие конкурсные работы были представлены на открывшейся выставке "Земное и небесное".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
  • Земное и небесное в Баку (ФОТО)
Новости по теме
Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
Культура 16:06
Фарах Алиева: Конкурс «Yüksəliş» учрежден для выявления потенциала управленческих кадров
Политика 11:52
В Азербайджане стартовала регистрация на конкурс «Yüksəliş»
Общество 10:40
Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
Культура 24 декабря 11:03
Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
Социум 23 декабря 15:30
В Баку пройдет Всероссийская акция "День короткометражного кино"
Культура 16 декабря 15:57
Лента новостей
Президент AZAL и посол Иордании обсудили открытие нового рейса
Бизнес 16:12
Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
Культура 16:06
Нахчыванское предприятие увеличило объемы производства фасованной продукции
Бизнес 16:06
Сахиб Алекперов: В госбюджет поступили средства, превышающие прогнозы на 415 млн манатов
Экономика 15:56
В Азербайджане за 11 месяцев 2019 года проведено 776 выездных налоговых проверок
Экономика 15:53
ЕИАИ поможет Узбекистану в создании приложения для удешевления услуг денежных переводов
Финансы 15:48
На Гавайях пропал вертолет, на борту которого находятся семь человек
США 15:46
Азербайджанское предприятие запустит новую линейку мужской одежды
Бизнес 15:29
Агентство аграрных услуг Азербайджана обратилось к фермерам и предпринимателям (ФОТО)
Экономика 15:28