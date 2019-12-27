Путешествие в Священную Мекку вместе с Бахрамом Багирзаде

БАКУ /Trend Life/ - В книжных магазинах Баку появилась новая книга заслуженного артиста Бахрама Багирзаде "Мекка для детей", которая стала творческим подарком всем мальчикам и девочкам ко Дню солидарности азербайджанцев мира -31 декабря, сообщает Trend Life.

Бахрам отметил, чтобы увидеть священный город, в котором родился Пророк Мухаммед (С.А.С.), он мечтал с детства, слушая рассказы своей бабушки и мамы. Мечты Бахрама Багирзаде осуществились в самом начале XXI века, когда волею Всевышнего он совершил хадж в Мекку. Маленьких читателей ждёт интересное путешествие, во время которого они узнают много нового об исламских святынях и самых знаменитых достопримечательностях Мекки. Вместе с автором они посетят великий город и пройдутся по древним улицам, которые ещё помнят величественную поступь Пророка Мухаммеда, ставшего избранником Всевышнего и последним Пророком, к которому по воле Аллаха был ниспослан Священный Коран.

"Да пребудет с детьми всего мира милость и благословение Всевышнего!", - сказал Бахрам.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века. Автор более тридцати книг, среди которых "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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