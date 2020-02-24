Азербайджанский сюрреалист отметит юбилей в раю Португалии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана, сюрреалист Мехрибан Эфенди представит страну на 10-летии группы Surrealism Now по приглашению руководителя организации Сантьяго Рибейро, сообщила Trend Life художница.

Мехрибан Эфенди с 2010 года участвует в международном проекте Surrealism Now (Сюрреализм сегодня, при финансовой поддержке Bissaya Barretto Foundation), который объединяет художников из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Работы Эфенди с успехом были представлены в Португалии, США, Голландии, Болгарии, Словакии, Германии, Франции, Италии и Македонии и других странах, удостоены международных наград. В 2014 году была отмечена престижной итальянской премии имени Сандро Боттичелли "За искусство и талант", которая вручается Фондом Сальваторе Руссо. В 2016 году ее работы вошли в книгу "Polychromia" (международное издательство Studio Byblos, Италия) о лучших современных художниках-сюрреалистах по версии National Geografic.

Юбилейная экспозиция будет организована с 24 апреля по 26 июня с участием 125 художников из более 50 стран. В ­Arts and spectacular center CAE города Фигейра-да-Фош будут представлены лучшие картины и скульптуры сюрреалистов. Мехрибан Эфенди представит пять картин.

Фигейра-да-Фош – город и морской порт в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Коимбра. Город основан в 1771 году и находится на берегу Атлантического океана. Это маленький уединенный рай, небольшой и очень красивый курорт страны. Главными достоинствами города является природа, золотые песчаные пляжи, рыбные рынки. Пользуется особым вниманием серфингистов.

(Автор: Вугар Иманов)