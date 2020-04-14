О старинных музыкальных инструментах Азербайджана рассказывают онлайн (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама продолжает на своих официальных страницах в социальных сетях реализацию онлайн-проекта, в котором зрителям представляется содержательная информация об экспозициях старинных музыкальных инструментов из музейной части Центра, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Онлайн-лекции представляет руководитель Научно-исследовательской лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедов.

В рамках научно-исследовательской деятельности Международный центр мугама реализовал ряд научно-практических конференций и дискуссий в рамках проекта "Круглый стол", посвященных мугамному искусству и другим жанрам музыки, истории и проблемам азербайджанских народных музыкальных инструментов. Среди них можно отметить научно-теоретические и исследовательские мероприятия на темы - "Азербайджанское ашугское искусство: современное состояние и перспективы развития", "Мугамы и газели", "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана", "Азербайджанская культура вчера, сегодня и завтра", "Системы измерения и определение коэффициентов кяманчи, семейства кяманчи", "Системы измерения и определение коэффициентов азербайджанского тара, семейства тара", а также международную конференцию на тему "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов".

Проект направлен на популяризацию богатой коллекции национальных музыкальных инструментов Азербайджана широкой аудитории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)