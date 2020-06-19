Юная азербайджанка заняла I место на онлайн-конкурсах в Испании и Германии

БАКУ/Trend Life/ - Ученица VII класса (специальность фортепиано) музыкальной школы №35 имени Г. Шароева Ширин Амирасланова приняла участие в Международном онлайн-конкурсе, проводимом в Испании в мае-июне, сообщили Trend Life в Главном Управлении культуры города Баку.

Исполнив сочинение "Жаворонок" Михаила Глинки - Милия Балакирева и "Сонату ре мажор" Вольфганга Амадея Моцарта юная азербайджанская пианистка завоевала 9,5 балла, и заняла I место в своей возрастной группе. Амирасланова была удостоена звания лауреата конкурса.

Также она приняла участие в Международном онлайн-конкурсе Sternchen Hause в Германии. Она набрала 24 балла из 24 возможных, заняв I место. На конкурсе она исполнила сочинение "Жаворонок" Михаила Глинки - Милия Балакирева и произведения Фридерика Шопена "Фантазия-экспромт" и "Этюд".

Отметим, что педагогом юной талантливой пианистки является профессор Сиала Синамдзгаваришвили.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)