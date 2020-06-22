Автор нашумевших фильмов Андрей Звягинцев ответил на вопросы азербайджанских кинематографистов

БАКУ/Trend Life/ - Студия Debüt ("Дебют") при поддержке министерства культуры Азербайджана и Общественного телевидения (İTV) начала реализацию проекта INTERACT, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Первым гостем стал всемирно признанный российский сценарист и режиссер, автор нашумевших фильмов "Возвращение", "Елена" и "Левиафан" Андрей Звягинцев. Сняв на данный момент лишь пять художественных фильмов, он уже стал одним из самых именитых и авторитетных режиссеров современности. Он является обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля (2003), награды за лучший киносценарий на Каннском фестивале (2014), награды "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке и номинации на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (2015).

Андрей Звягинцев провел мастер-класс в интерактивном формате с участием более 150 кинолюбителей и кинематографистов, ответив на интересующие вопросы.

Следующими участниками INTERACT станут глава кино-резиденции Pop Up Film Residency Матьё Даррас (Франция. Тема: Лаборатории, Co-production, форумы и фестивали), вице-президент Гильдии художников кино и ТВ Союза кинематографистов России, художник-постановщик, куратор Московской школы кино, преподаватель высшей школы Британского дизайна и искусства Аддис Гаджиев (Россия. Тема: Художественная постановка – от идеи до экрана), обладатель Оскара за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского кинофестиваля, лауреат BAFTA и Golden Globe за фильм "Сын Саула", оператор Матьяш Эрдей (Венгрия, Тема: Свободная дискуссия), продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд (Россия, Тема: Go international – первые шаги на кинорынке).

Деятельность основанной в 1987 году видным азербайджанским кинорежиссером, народным артистом Эльдаром Гулиевым студии Debüt наряду с производством короткометражных и полнометражных фильмов, совместных международных проектов, пропагандой азербайджанского киноискусства в мире также направлена на реализацию образовательных программ формата INTERACT.

Проект INTERACT - творческая лаборатория, призванная поддерживать и мотивировать студентов Азербайджана, получающих образование в сфере кино и начинающих кинематографистов посредством тренингов, а также оказания поддержки на стадиях производства, постпродакшна и дистрибуции их работ.

Реализация проекта, которая началась 16 июня, будет проходить на протяжении месяца два раза в неделю.

Первый этап программы – INTERACT ONLINE – представляет собой электронную платформу, предполагающую серию онлайн мастер-классов от признанных международных специалистов в области кино. Все мастер-классы будут доступны на языке оригинала (английском или русском языках) с синхронным переводом на азербайджанский язык.

Последующие этапы программы предполагают практические тренинги, лаборатории и прочие мероприятия, даты и формат проведения которых будут зависеть от ситуации с пандемией COVID-19. Регулярное участие в INTERACT ONLINE дает право на получение приоритетной аккредитации на вышеуказанные мероприятия.

Число участников проекта ограничено. В связи с этим желающим присоединиться к программе рекомендуется пройти онлайн-регистрацию на сайте www.debutfilms.az/interact.

После аккредитации участники получат доступ к платформе ZOOM для участия в вышеуказанных мастер-классах.

(Авторы: Вугар Иманов)