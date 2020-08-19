Будет организована выставка-продажа произведений азербайджанских художников
БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи будет проведена онлайн выставка-продажа произведений азербайджанских художников, сообщает Trend Life.
В онлайн-выставке могут принять участие художники из всех городов и районов республики. Для этого авторам нужно отправить на адрес электронной почты resmqalereya@gmail.com фотографии двух своих работ, информацию о них и о себе, а также указать контактный номер телефона. Заявки принимаются до 30 августа.
Произведения, представленные на выставке-продаже, будут отобраны экспертной комиссией.
Ознакомиться с онлайн-выставкой можно будет на страницах Государственной картинной галереи в социальных сетях.
(Автор: Джани Бабаева)
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