Будет организована выставка-продажа произведений азербайджанских художников

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи будет проведена онлайн выставка-продажа произведений азербайджанских художников, сообщает Trend Life.

В онлайн-выставке могут принять участие художники из всех городов и районов республики. Для этого авторам нужно отправить на адрес электронной почты resmqalereya@gmail.com фотографии двух своих работ, информацию о них и о себе, а также указать контактный номер телефона. Заявки принимаются до 30 августа.

Произведения, представленные на выставке-продаже, будут отобраны экспертной комиссией.

Ознакомиться с онлайн-выставкой можно будет на страницах Государственной картинной галереи в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева)