Книга азербайджанского писателя включена в Топ-10 книг о любви в России

БАКУ /Trend Life/ - Книга азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Когда я вернусь, будь дома" включена в Топ-10 самых продаваемых изданий о любви в России, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Список самых продаваемых книг о любви опубликовал киноканал "Русский роман". В основу рейтинга легли данные, предоставленные крупнейшими российскими книжными сетями и онлайн-магазинами.

Рейтинг возглавил роман "После" Анны Тодд, на втором месте – "Нормальные люди" Салли Руни, на третьем месте - роман "Город женщин" Элизабет Гилберт. Книга азербайджанского писателя Эльчина Сафарли заняла восьмую позицию в рейтинге.

"Когда я вернусь, будь дома" - размышления о любви и формах ее проявления, поиск своего берега и жизнь вне смерти…

Эльчин Сафарли - писатель, журналист. В своих книгах он рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви. Сафарли родился в Баку 12 марта 1984 года. Он - автор бестселлеров "Сладкая соль Босфора" и "Туда без обратно". Российская пресса окрестила его "Литературным открытием 2008 года". В 2011 году о Сафарли был снят короткометражный фильм "Наедине со всеми".

(Автор: Джани Бабаева.)