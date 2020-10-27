Азербайджанский солдат освобождает Родину от оккупантов: "Или Карабах, или смерть!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель мейханы Интигам Рустамов представил клип "Азербайджанский солдат – доблестный защитник Родины", сообщает Trend Life.

"Азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым ведет героическую борьбу с армянскими агрессорами для освобождения земель страны, которые находились под оккупацией на протяжении около 30 лет. Уже освобожден ряд городов и сел Физулинского, Тертерского, Кельбаджарского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского районов страны. Все это ценой крови наших шехидов, неимоверного героизма солдат и офицеров. Сама территория Карабаха является мощным "фортификационным сооружением" - с горами, лесами, ущельями, холодным климатом, и можно себе представить, с каким героизмом отвоевывается у оккупанта каждый метр земли. Светлая память шехидам! Преклоняюсь перед их родителями, которые воспитали таких достойных сыновей и защитников Родины. Вечная слава нашим героям!" - сказал Интигам Рустамов.

(Автор: Вугар Иманов)