Карабахские ковры – неповторимые узоры и яркие композиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в поддержку славных побед азербайджанской армии продолжает демонстрировать на своей официальной странице в Facebook произведения искусства, созданные в Карабахе - неотъемлемой части Азербайджана, сообщает Trend Life.

Один из неповторимых образцов коллекции музея – ковер "Годжа", сотканный в Карабахе. Название ковра происходит от названия села Ходжавенд. В XVIII веке этот ковер был известен под названием "Ходжан", затем название сменилось на "Годжа".

Художественное построение ковра сформировалось в XVI веке под воздействием композиций "Шах Аббасы" и "Афшан", созданных профессиональными тебризскими художниками-орнаменталистами. В XVIII-XIX веках карабахские ковроделы, постепенно изменяя форму растительных узоров, увеличили размеры криволинейных элементов, геометризовали края, оформили их зубчиками и крючками.

Ковер "Годжа" обычно ткали в виде ковровых комплектов, называемых "дяст-халы-гяба". Дома в Карабахе были высокими и просторными, по этой причине ткали несколько ковров, в соответствие с интерьером домов. Самый крупный ковер в комплекте называется "халы" и имеет длину 4-7 метров, два боковых ковра – "кенаре" такой же длины, но более узкие.

Центральное поле ковра "Губадлы" оформлено узорами "чарх" ("колесо") геометрической формы, состоящими из четырех лепестков, вокруг которых ритмично расположены элементы "ох баши" ("наконечник стрелы"). Исходя из древних верований, этот горизонтально выстроенный узор выражает природные стихии.

Центральное поле еще одного ковра "Губадлы" из коллекции музея оформлено древними узорами "килимгюлю", а верхняя часть - изображением алтаря. Этот орнамент по-другому называется "древним узором". В центральном поле ковра зеркальным отображением написано имя Имама Али. Центральное поле заключено в бордюры "хёрюк-буруг", "ахар су" и "даг".

На странице музея также представлен один из известных карабахских килимов, сотканных в Зангилане. Серединное поле яркого килима украшают два больших зубчатых продолговатых медальона. С четырех сторон медальоны дополнены стилизованными пальметтами. Часто эти килимы использовались в качестве полога.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)