Фильм Азера Агаларова и Лейлы Бегим-Джафаровой удостоен награды фестиваля "Пять континентов" в Венесуэле

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный фильм "Beyond the wall" (По ту сторону стены), режиссером которого является наш соотечественник Азер Агаларов, проживающий в Испании, удостоен награды фестиваля в Венесуэле Five Continents International Film Festival (Международный кинофестиваль "Пять континентов"), сообщает Trend Life.

Короткометражная кинолента удостоена награды в номинации "Лучший независимый короткометражный фильм".

Фильм "Beyond the wall" снят по сценарию, совместно созданному Азером Агаларовым с нашей соотечественницей, известной поэтессой, драматургом Лейлой Бегим-Джафаровой, проживающей в Чехии. Над монтажом работал Фирдовси Набиев.

Отметим, что короткометражный фильм "По ту сторону стены" - это встреча настоящего с прошлым, духовный поиск художника через осознание одиночества, музыкально-поэтическая, творческая ипостась вечной Любви.

Действие фильма происходит в Баку. Воспоминания главного героя переплетаются с его переживаниями и чувствами, переданными авторами фильма Азером Агаларовым и Лейлой Бегим-Джафаровой через символизм поэзии, сюрреализм искусства. Аллегорией является и танец любви, живущей вне времени и пространства.

Фильм "Beyond the wall" - победитель Международного кинофестиваля Bridge Fest (Канада) 2020 года в категории "Лучший документальный фильм", а также Стамбульского кинофестиваля в номинации "Лучший короткометражный фильм", Нью-Йоркского кинофестиваля The Oniros Fílm Awards в номинации "Лучший музыкальный фильм".

(Автор: Джани Бабаева)