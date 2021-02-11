Из Канады в Азербайджан -Global Soundscapes Festival

БАКУ /Trend Life/ - Известный иранский композитор, проживающий и работающий в Канаде, Фаршид Самандари специально для народного артиста Азербайджана, профессора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", выдающегося исполнителя на таре Рамиза Гулиева написал крупное музыкальное произведение - "Концерт для тара с оркестром".

Об этом Trend Life сообщил заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Фаршид Самандари является художественным руководителем престижного международного музыкального фестиваля Global Soundscapes Festival. Фестиваль в 2021 году будет проведен в октябре месяце, к участию в нем специально приглашены Рамиз и Эйюб Гулиевы.

На фестивале Рамиз Гулиев исполнит "Концерт для тара с оркестром" в сопровождении Международного оркестра мира (VICO Orchestra), в состав которого входят музыканты, исполняющие произведения на различных инструментах - народных и европейских.

Задача фестиваля – объединение музыкантов, которые живут и работают в разных уголках мира.

Фаршид Самандари и Рамиз Гулиев ранее не сотрудничали, однако композитор из Канады наслышан о творчестве и виртуозной игре на таре народного артиста Азербайджана.

В рамках фестиваля запланировано выступление Рамиза Гулиева с оркестром, в котором прозвучат различные композиции. Премьера "Концерта для тара с оркестром" состоится в день закрытия фестиваля. Оркестр выступит под управлением Эйюба Гулиева.

Отметим, что Фаршид Самандари - профессор Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) в Канаде, композитор-резидент оркестра Vancouver Inter-Cultural, артистический консультант струнного квартета Borealis.

Выступление Рамиза Гулиева восторженно принимали в Швейцарии, Германии, Японии, США, Канаде, Дании, Франции, Австрии, Израиле, Англии, Турции, Молдове, Польше, Афганистане, Индии, Иране, Ираке и других странах.

Рамиз Гулиев выступал со многими известными оркестрами, в числе которых Венский государственный камерный оркестр, "Wiener Consilium Musicum" (Австрия), парижский оркестр "Лямуре" (Франция), симфонический оркестр "Дунай" (Венгрия), Государственный камерный оркестр имени Богдана Вархала (Словакия), Филармонические оркестры (Люблин, Подлязия и Кошалин/Польша), "La Strimpellata" (Швейцария), симфонический оркестр "Trondheim" (Норвегия), оркестр Государственной капеллы Анкары (Турция), Государственный оркестр народных инструментов Тегерана (Иран), государственные симфонические оркестры Беларуси, Украины, Молдовы и Узбекистана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)